В Красногорске будут следить за недопущением стихийных контейнерных складов

Глава округа Красногорск Дмитрий Волков принял участие в еженедельном совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Основные темы совещания — водоснабжение, а также стандарты размещения контейнеров. Губернатор акцентировал внимание на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме и тех задачах, которые стоят в области жилищного строительства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Обращая внимание на стандарты размещения контейнеров, Андрей Юрьевич подчеркнул, что на территории области недопустима организация стихийных, неорганизованных контейнерных складов. В этом отношении важна как систематизация нормативных документов, так и приведение в соответствие всего того, что предполагает логистическую деятельность. В Красногорске также ведется проверка законности размещения контейнерных площадок, и на сегодня по пяти объектам выявлены нарушения», — прокомментировал Дмитрий Волков.

Ключевая тема совещания — водоснабжение и все, что касается соблюдения стандартов качества со стороны ресурсоснабжающих организаций. Качественную и своевременную подачу воды в Красногорске на сегодня обеспечивают 65 водозаборных узлов, более 30 станций очистки на ВЗУ, а протяженность сетей водоснабжения составляет свыше 600 км.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.