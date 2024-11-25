сегодня в 15:39

В Красногорске активно убирают снег и обрабатывают дорожки песко-соляной смесью

Сотрудники дорожно-коммунальных служб в Красногорске активно работают над тем, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей в зимний период. Они оперативно реагируют на обращения горожан и убирают снег с улиц и тротуаров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

За сегодня были отработаны следующие адреса:

Улица Железнодорожная и прилегающие улицы к ней, от дома 1а до дома 9.

Мост в Павшинской Пойме.

Тротуары по бульвару Космонавтов, 7.

Дорога от улицы Игоря Мерлушкина, 6 до бульвара Космонавтов, 1.

Тротуары по Красногорскому бульвару от дома № 6 до дома № 20.

Тротуары по Проектируемому проезду № 6318.

Бульвар Космонавтов, 1.

Лестница дома № 6 по улице Полковника Глазунова, подъезд № 8.

От Красногорской платформы.

Пионерская, 19.

ЖК НОВАЯ РИГА.

Улица Романовская, дорога из ЖК Новая Рига в ЖК Ильинские луга.

Обращения жителей позволяют оперативно реагировать на потребности горожан и поддерживать порядок на улицах и тротуарах. Сотрудники дорожно-коммунальных служб продолжают свою работу, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей Красногорска в зимний период.

Большинство работ планируют завершить до конца текущего месяца.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее добавил, что каждое мероприятие по подготовке к зиме должно быть заведено в цифровую систему.

В предстоящий зимний период для уборки дорог будет привлечено более 3,3 тыс. единиц техники, 3,8 тыс. человек. Проведут работу по подготовке песко-соляной смеси и реагентов.