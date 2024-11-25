В Красногорске активно убирают снег и обрабатывают дорожки песко-соляной смесью
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Сотрудники дорожно-коммунальных служб в Красногорске активно работают над тем, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей в зимний период. Они оперативно реагируют на обращения горожан и убирают снег с улиц и тротуаров, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
За сегодня были отработаны следующие адреса:
- Улица Железнодорожная и прилегающие улицы к ней, от дома 1а до дома 9.
- Мост в Павшинской Пойме.
- Тротуары по бульвару Космонавтов, 7.
- Дорога от улицы Игоря Мерлушкина, 6 до бульвара Космонавтов, 1.
- Тротуары по Красногорскому бульвару от дома № 6 до дома № 20.
- Тротуары по Проектируемому проезду № 6318.
- Бульвар Космонавтов, 1.
- Лестница дома № 6 по улице Полковника Глазунова, подъезд № 8.
- От Красногорской платформы.
- Пионерская, 19.
- ЖК НОВАЯ РИГА.
- Улица Романовская, дорога из ЖК Новая Рига в ЖК Ильинские луга.
Обращения жителей позволяют оперативно реагировать на потребности горожан и поддерживать порядок на улицах и тротуарах. Сотрудники дорожно-коммунальных служб продолжают свою работу, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей Красногорска в зимний период.
Большинство работ планируют завершить до конца текущего месяца.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее добавил, что каждое мероприятие по подготовке к зиме должно быть заведено в цифровую систему.
В предстоящий зимний период для уборки дорог будет привлечено более 3,3 тыс. единиц техники, 3,8 тыс. человек. Проведут работу по подготовке песко-соляной смеси и реагентов.