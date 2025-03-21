В Красноармейске реконструируют 5 центральных тепловых пунктов

В Красноармейске в ближайшее время стартует масштабная реконструкция 5 центральных тепловых пунктов (ЦТП) города, подключенных к котельной на ул. Испытателей, 10, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Работы будут проводиться на оборудовании горячего водоснабжения в рамках комплексной программы ООО «ТеплоВодоСнабжение» по модернизации инженерных систем котельных и ЦТП. Кожухотрубные теплообменники заменят на пластинчатые. Всё необходимое для этого, включая теплообменники, уже закуплено.

Модернизация ЦТП позволит улучшить качество горячего водоснабжения жителей Красноармейска и исключить аварийные отключения на ЦТП, связанные с ремонтом теплообменного оборудования. Также это повысит надежность системы теплоснабжения в целом, поскольку замена теплообменного оборудования позволит исключить попадание исходной, не подготовленной воды в систему теплоснабжения, а также в оборудование котельной.

Аналогичные работы уже успешно выполнены на объектах ООО «ТеплоВодоСнабжение» в других городских округах.

Отметим, что новые пластинчатые теплообменники обладают рядом преимуществ перед устаревшими кожухотрубными. Среди них: более высокий кпд, отсутствие необходимости в дополнительной теплоизоляции, возможность масштабирования по мощности, более компактные размеры, простота обслуживания и ремонта.

Поскольку объем мероприятий значительный, реконструкция начнётся ещё до плановых профилактических остановок подачи ГВС. Работы будут вестись только в рабочие часы, не затрагивая вечернее время и выходные дни. О возможных временных снижениях параметров горячего водоснабжения планируют заранее информировать жителей телеграм-канале ресурсоснабжающей организации ООО «ТеплоВодоСнабжение».

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