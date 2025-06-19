В Красноармейске привели в порядок детскую площадку после жалоб жителей

В Красноармейске активно следят за чистотой и порядком. Работники МБУ «Городское хозяйство» ежедневно приводят в порядок газоны, используя как ручные, так и механизированные инструменты. Особое внимание уделяется общественным пространствам, дворам и центральным улицам города, сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.

Кроме того, коммунальные службы оперативно реагируют на обращения жителей, поступающие через портал «Добродел». Недавний пример — жалоба от жильцов дома № 14 по улице Морозова, касающаяся состояния детской площадки. Жители пожаловались на неудовлетворительное состояние игровых элементов площадки и вандальные надписи на них, а также на неудовлетворительный объем песка в песочнице, расположенной на площадке.

Уже в четверг сотрудники МБУ «Городское хозяйство» провели необходимые работы. На место с целью контроля качества проведенных работ выехала уполномоченный главы округа Пушкинский Ольга Алексеева. В ходе проверки выяснилось, что все шатающиеся элементы конструкции были надежно закреплены, вандальные надписи удалены, а песочница наполнена свежим песком.

Таким образом, проблема была решена в кратчайшие сроки, обеспечив комфорт и безопасность для маленьких жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.