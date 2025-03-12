В Красноармейске приступили к восстановлению грунта после аварийных работ

С наступлением тепла специалисты ресурсоснабжающей организации ООО «ТеплоВодоснабжение» начали в Красноармейске округа Пушкинский мероприятия по благоустройству территорий в тех местах, где в холодное время года проводились аварийно-восстановительные работы. Благоустраивают газоны, внутридворовые территории, пешеходные дорожки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одной из ярких иллюстраций проводимых работ стала засыпка старой, выведенной из эксплуатации тепловой камеры в Красноармейске на ул. Морозова. Рядом с ней в рамках реконструкции теплосетей осенью прошлого года была возведена новая камера. А зияющую дыру по соседству засыпали грунтом.

Ремонта также требуют люки тепловых, водопроводных, канализационных сетей, тепловые камеры и другие инженерные сооружения, обеспечивающие бесперебойную работу коммунальной инфраструктуры.

Специалисты ООО «ТВС» уже начали работы по укреплению и замене поврежденных элементов. Особое внимание уделяется крышкам люков, целостности стенок колодцев и тепловых камер. Также в рамках сезонного ремонта проводится ревизия инженерных сетей, проверяется состояние трубопроводов и коммуникаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.