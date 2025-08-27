В Красноармейске на улице Краснофлотской завершают ремонт крыши

Генеральный подрядчик заканчивает капитальный ремонт плоской крыши в доме № 13 на Краснофлотской улице в городе Красноармейск, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Строители уже выполнили:

разбор старого покрытия и монтаж нового кровельного пирога;

устройство гидроизоляции в 2 слоя;

монтаж примыканий к вентшахтам и стенам лифтовых шахт;

обустройство новой кровли над лифтовыми шахтами;

ремонт и покраску вентшахт и выходов на крышу;

ремонт парапета и установку нового ограждения.

Специалистам осталось выполнить замену системы внутреннего водостока. Окончание работ запланировано в начале сентября. Общая площадь ремонта составила более 630 кв.м кровли.

Кирпичный 9-этажный дом № 13 построен в 1984 году, в нем 54 квартиры.

Проверить, включен ли ваш дом в программу капремонта и сроки проведения работ можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.