В котельных Коломны стартовали пробные пуски тепла

Пробные пуски тепла начались в понедельник, 15 сентября, в котельных городского округа Коломна — чтобы специалисты еще раз, перед началом отопительного сезона, смогли удостовериться в исправности оборудования и обеспечить бесперебойную подачу тепла жителям. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2025–2026 годов на объектах МУП «Тепло Коломны» подошли к завершению. На объектах теплоснабжения и тепловых сетях проведена профилактика и восстановление оборудования. Мастера водопроводно-канализационного хозяйства осуществили комплекс профилактических работ на сетях водоснабжения и канализации. Колодцы, гидранты и водоразборные колонки также получили необходимый уход и подготовку к зимней эксплуатации», — отметил директор МУП «Тепло Коломны» Николай Герлинский.

Сейчас, на заключительном этапе подготовки к отопительному сезону коммунальщики проводят оценку готовности всего оборудования к периоду подачи тепла на жилые и социальные объекты.

«В нашей котельной на улице Огородной, которая обслуживает около 35 тысяч коломенцев, 15 сентября проведены тепловые испытания основного тепломеханического оборудования от всех трех котлов с выходом на рабочий режим. Создан запас необходимых материалов и ремонтных запчастей, которые могут понадобиться во время отопительного сезона. Также проверено основное оборудование химводоочистки, чтобы вода, которая подается потребителю, соответствовала нормам и правилам», — рассказал начальник эксплуатационного участка № 4 МУП «Тепло Коломны» Сергей Кузнецов.

Сроки начала отопительного сезона теперь зависят от погодных условий. Традиционно подача тепла в квартиры начинается, когда среднесуточная температура в течение трех дней не превысит отметку плюс 8 градусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.