В котельных Истры завершают подготовку оборудования к новому отопительному сезону
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В котельных округа Истра завершается подготовка оборудования к новому отопительному сезону. На сегодняшний день готовы к зиме 47 котельных из 63, находящихся на обслуживании МУП «Истринская Теплосеть». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На протяжении всего сезона было обследовано тепломеханическое, насосное, газовое оборудование, проверены трубопроводы и запорная арматура, проверено электрооборудование в котельных и приборы учета — последние должны быть готовы к государственной метронологической проверке.
Проверены дымоотводящие устройства: газоходы и дымовые трубы.
Работы по подготовке к следующему отопительному периоду заканчиваются пробным пуском котельной для проверки работоспособности всех ее систем.
С графиком отключения горячего водоснабжения на время планово-предупредительных работ можно ознакомиться по ссылке.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.
«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.
Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.