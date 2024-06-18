В котельной ЖК «Усадьба Суханово» Ленинского округа проводят профилактические работы

С 1 июня в подмосковном Ленинском городском округе проводятся плановые отключения горячей воды. На днях профилактика котельной началась в ЖК «Усадьба Суханово». Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Несмотря на то, что в модульной котельной почти весь рабочий процесс автоматизирован, оборудование требует профилактических работ. Отключение воды мы запланировали на 10 дней, но обычно через 7 дней, мы начинаем прогрев котлов, а на 9 день запускаем горячую воду», — поделился генеральный директор ресурсоснабжающей организации Алексей Саврасов.

Процесс пересмотра и чистки оборудования не прекращался даже в выходные, поэтому большая часть работ уже завершена.

«Сейчас производятся работы по подготовке к отопительному периоду, мы чистим котлоагрегаты и занимаемся протяжкой контактных групп. Стоит добавить, что на данном этапе мы перевыполняем план на 20 процентов. Обычно, если все запланированные работы выполнены, мы включаем теплоноситель на 2-3 дня раньше», — сказал главный инженер ресурсоснабжающей организации Роман Плеханов.

На данный момент котельная обеспечивает подачу водоснабжения в шесть жилых домов. На предприятии на сегодняшний день трудятся более 10 рабочих.

«Это одна из частных котельных, на территории округа таких около 20. Мы, конечно же, проезжаем все котельные и смотрим как ведутся работы, и какие необходимые мероприятия проводятся. Все это мы проверяем для того, чтобы быть уверенными, что жители проведут отопительный сезон совершенно спокойно без каких-либо проблем», — отметила заместитель главы Ленинского округа Татьяна Калямина.

Она также сообщила, что проверка проведения профилактических работ в котельной прошла успешно, и все работы проходят в соответствии с графиком. Гидравлические испытания котельной запланированы на 20 июня. Ознакомиться с графиком отключения горячего водоснабжения можно на сайте администрации Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.