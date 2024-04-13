В котельной «Восточной» Электростали завершен ремонт второго котла

Ремонт котлов — один из самых трудоёмких и необходимых видов восстановления работоспособности котельной. Ещё один этап этого процесса пройден. Котёл № 2 теперь представляет собой монолитное сооружение, без ржавчины, отвалившейся обмуровки, протекающих труб.

«Благодаря завершению ремонта второго котла, у нас имеется 100 процентный резерв по котлам. На лето запланированы масштабные работы. Благодаря поддержке Правительства Московской области и городской администрации, котлы уже закуплены. Прибытие первой партии ожидается в конец мая — начале июня, остальные доставят примерно в августе. Наша цель, чтобы отопительный сезон 2024–2025 годов прошёл стабильно», — сказал Константин Коваль, генеральный директор обслуживающей компании.

Вместе с тем, в ежедневном режиме продолжается ремонт тепловых сетей, решаются вопросы по химической водоподготовке, проводится в порядок территория вокруг самой котельной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.

