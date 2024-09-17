В котельной Реутова провели противоаварийные учения

В котельной № 4 Реутова прошли тактико-специальные учения с привлечением пожарно-спасательных и газовой служб, электроснабжающей организации и ремонтных бригад теплосети, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По легенде, на котельной произошло короткое замыкание, которое привело к пожару. Объект обесточили, и пожарный расчет начал тушить очаг возгорания. Сотрудники котельной действовали четко по плану оперативной подготовки, разработанному и согласованному в ГУ МЧС России по Московской области.

Заместитель главы Реутова Владимир Климов сообщил, что в период подготовки к осенне-зимнему периоду противоаварийные тренировки на объектах топливно-энергетического комплекса проводятся регулярно.

«Ситуации моделируются разные. Если говорить о котельных, то это и остановка подачи воды, отключение насоса или же другой техники, без которой котельная не функционирует. Сегодня, по легенде, была прекращена подача электроэнергии и все службы прекрасно справились с ликвидацией этой аварии», — рассказал Климов.

Владимир Климов добавил, что с начала подготовки к отопительному сезону, это уже 16 тренировка. В месяц проводится минимум три учения и все девять котельных Реутова принимают в них участие.

Как рассказал заместитель начальника отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности городского округа Реутов Сергей Костельнюк, дополнительно было проверено техническое состояние резервного источника электроснабжения.

«Все службы уложились в расчетное время, тренировка прошла на должном уровне», — подытожил Костельнюк.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.