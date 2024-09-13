В котельной округа Подольск состоялась тренировка на случай аварии

В Подольске на климовской котельной КСПЗ провели очередную противоаварийную тренировку. В ней приняли участие глава округа Григорий Артамонов и председатель совета депутатов Алексей Никулин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По легенде произошло возгорание на одном из двигателей насоса, сотрудники не смогли сами его потушить и вызвали пожарных. Котельная оказалась обесточена при 20 градусах мороза. Возникла угроза замерзания 170 многоквартирных домов и 13 соцобъектов.

Проверили взаимодействие персонала котельной, ресурсоснабжающих организаций, аварийных и диспетчерских служб, управляющей организации. Оценили, как сработала пожарная бригада. Отдельно остановились на оперативности информирования жителей.

«Выявили несколько слабых мест в коммуникации между участниками процесса. «Подольской теплосети» необходимо следить за корректностью поступающих от диспетчера данных. Также сбоит связь с «Россетями». Хорошо, что выявили и устранили эту проблему», — сказал Артамонов.

Глава округа дал поручение найти техническое решение запитать высоковольтные насосы в случае полного отключения электроэнергии. Такой сценарий маловероятен, так как в котельной на улице Заводской есть резервная трансформаторная подстанция. Но нужно быть готовым к любым трудностям и предусмотреть все до мелочей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.