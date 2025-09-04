В котельной №3 и 3А Королева приступили к монтажу нового газопровода

В рамках государственной программы в Королеве продолжается масштабный капитальный ремонт котельной №3 и 3А, обслуживающей микрорайон Юбилейный. Работы начались в мае. Здесь планируется заменить устаревшее технологическое и электротехническое оборудование, а также установить новые мощные котлы российского производства. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент специалисты уже перенесли существующие коммуникации и демонтировали старое оборудование, включая фильтры, участки питающих водоводов и газоходы. В настоящее время ведется подготовка площадки для установки новой дымовой трубы, а также выполняются арматурные работы, монтаж нового газопровода и тепломеханической части котельной, и заливка основания фундамента котла.

До конца текущего года в котельной будут установлены два новых мощных котла российского производства, а также завершится монтаж дымовой трубы. К концу 2026 года бесперебойным теплом будут обеспечены 90 многоквартирных домов, 18 социальных объектов и около 20 тысяч жителей.

Котельная №3,3А была введена в эксплуатацию в 1985 году. Она играет крайне важную роль для города, поэтому здесь проводится не просто обновление, а полная реконструкция с заменой всего устаревшего оборудования.

Стоит отметить, что в Королеве также капитально ремонтируют еще четыре котельные: «Текстильщик», «Альфа Лаваль», «Самаровка» и «Новые Подлипки».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.