В котельной № 1 Чехова стартовал ремонт высокотехнологического оборудования

Для безаварийного прохождения зимнего периода на котельной № 1 г. Чехов был запланирован объемный ремонт высокотехнологического оборудования и каталитической части одного из котлов. В настоящее время специалисты подрядной организации активно проводят необходимые работы, используя современное оборудование и технологии, что позволит улучшить эффективность работы котельной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С целью минимизации неудобств для жителей было принято решение переключить потребителей на котельную № 2. Несмотря на то, что работы по переключению проводились ночью, процесс занял больше времени, чем планировалось, поскольку требовалась тщательная проверка всех систем и оборудования для обеспечения их безопасной работы.

На данный момент переключение завершено, и в ближайшее время отопление и горячее водоснабжение в квартирах жителей будут восстановлены. Специалисты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее вернуть комфортные условия для проживания. При возникновении каких-либо вопросов жители могут обращаться в диспетчерскую службу, которая работает круглосуточно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.