В котельной Дубны начался демонтаж старого котла

К замене котла, который выработал свой ресурс за 50 лет активной эксплуатации на котельной, обеспечивающей водой и теплом самый большой микрорайон Дубны, приступили в Подмосковье. На выполнение задачи выделено около 60 миллионов рублей по программе губернатора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В летний период работают только паровые котлы, они подогревают воду, которая циркулирует в городской системе горячего водоснабжения. Летом этот котел необходим. Понятно, что должен быть резервный», — пояснил заместитель главного инженера компании «Энергия-Тензор» Дмитрий Посаднев.

Бригада монтажников трудится в котельной на Большой Волге ежедневно. Уже разобрана теплоизоляция и металлоконструкции на самом теплоагрегате, сейчас эти работы ведутся на экономайзере, в котором вода проходит предварительную обработку.

В ближайшие дни к процессу подключатся специалисты, которые будут заниматься разборкой труб, составляющих котел. Планируется, что демонтаж закончится к концу лета и начнется установка нового оборудования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.