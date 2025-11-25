В Котельниках завершается реконструкция канализационной насосной станции

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев проверил, как ведется реконструкция канализационных насосных станций в микрорайоне Новые Котельники. На месте он пообщался с представителем застройщика ЖК «Новые Котельники», а также с главным инженером компании ООО «СтройСнаб», ведущей работы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На основной КНС завершены работы по возведению павильона: смонтированы стены из сэндвич-панелей, установлены ограждение и ворота, а также система видеонаблюдения. Внутри павильона оборудовано отдельное помещение для технического персонала. В настоящее время продолжаются электромонтажные работы и монтаж инженерных систем.

Работы на второй КНС продвигаются в соответствии с графиком: выполнено устройство бетонной плиты основания, установлен металлический каркас, ведется строительство крытого павильона. В ближайшее время объекты будут подключены к постоянной схеме электроснабжения.

Работы планируется завершить к середине декабря.

Обе станции являются важной частью инфраструктуры микрорайона и обеспечат надежную работу канализационной системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.