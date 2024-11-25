В Котельниках выписали штраф за несанкционированный сброс отходов

В городском округе Котельники продолжается борьба с несанкционированной утилизацией отходов на контейнерных площадках. Было зафиксировано одно нарушение сброса отходов в контейнеры с помощью видеокамеры системы «Безопасный регион» по адресу ул. Малая Колхозная, д. 1А. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасывается мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре. Размер штрафа для граждан — до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс., для юридических лиц — до 200 тыс. рублей», — описали алгоритм наложения штрафных санкций в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Утилизировать мусор нужно в том населенном пункте, в котором житель проживает. Для этого необходимо заключить договор на вывоз бытовых отходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.