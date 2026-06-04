В Котельниках в 2026 году отремонтируют 23 дома

Капитальный ремонт 23 многоквартирных домов проведут в городском округе Котельники в 2026 году по краткосрочной программе. Работы затронут крыши, фасады, фундаменты и инженерные системы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В шести домах запланированы комплексные работы. В микрорайоне Ковровый, дом 18, выполнят утепление и отделку фасада, обновят системы холодного водоснабжения, водоотведения и центрального отопления, а также установят общедомовые узлы учета холодной воды и тепловой энергии.

В микрорайоне Силикат ремонт пройдет сразу в нескольких зданиях. В домах №1 и №17 приведут в порядок скатные крыши и фасады с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем. В доме №12 отремонтируют скатную крышу и фундамент, в доме №14 — фасад и фундамент. В доме №4 специалисты проведут техническое обследование с выдачей заключения и выполнят ремонт фундамента.

Еще в 17 многоквартирных домах предусмотрены отдельные виды работ: ремонт скатных и плоских крыш, фасадов и фундаментов, а также обновление системы внутреннего газопровода с установкой датчиков контроля загазованности. Работы выполнят подрядные организации фонда капитального ремонта Московской области в соответствии с новыми стандартами, обозначенными министром ЖКХ региона Кириллом Григорьевым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.