В Котельниках проходит подготовка к отопительному сезону
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В Котельниках в самом разгаре процесс подготовки многоквартирных домов к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Проведение обязательных мероприятий и работ по подготовке жилых домов необходимо для обеспечения бесперебойной подачи тепла в квартиры и нежилые помещения.
Заместитель главы округа Сергей Полевщиков проверил тепловой пункт домов 8 и 9 на 2-м Покровском проезде. Обслуживающая компания провела промывку и опрессовку системы теплоснабжения. Так что в предстоящем отопительном сезоне сбоев в работе не должно быть.
Результаты проведенных работ отражаются в паспорте готовности объекта к работе в зимних условиях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.