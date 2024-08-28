сегодня в 14:31

В Котельниках проходит подготовка к отопительному сезону

В Котельниках в самом разгаре процесс подготовки многоквартирных домов к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проведение обязательных мероприятий и работ по подготовке жилых домов необходимо для обеспечения бесперебойной подачи тепла в квартиры и нежилые помещения.

Заместитель главы округа Сергей Полевщиков проверил тепловой пункт домов 8 и 9 на 2-м Покровском проезде. Обслуживающая компания провела промывку и опрессовку системы теплоснабжения. Так что в предстоящем отопительном сезоне сбоев в работе не должно быть.

Результаты проведенных работ отражаются в паспорте готовности объекта к работе в зимних условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.