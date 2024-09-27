В Котельниках продолжается подготовка к отопительному периоду

В настоящее время в этом доме также осуществляется ремонт входных групп. Плитка в данных зонах находилась в ненадлежащем состоянии, однако управляющая организация уже успела восстановить плитку у четырех входных групп. В завершение работ будет установлено антискользящее покрытие, что повысит безопасность жильцов.

Кроме того, по жалобе одной из местных жительниц стало известно, что магазин, расположенный в этом доме, работает в ночное время. В связи с этим заместитель главы пригласил сотрудников отдела потребительского рынка и услуг для проведения проверки ситуации, чтобы обеспечить соблюдение всех норм и правил.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.