сегодня в 19:04

В Котельниках продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев совместно заместителем Ларисой Визаулиной, директором МУЖКП «Котельники» Дмитрием Кисленко и председателем советов МКД Риммой Ибрагимовой проверил ход подготовки дома № 5Б в микрорайоне Южный к предстоящему отопительному сезону 2025–2026 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний момент выполнены все необходимые работы: выполнили промывку фильтров на системах горячего водоснабжения и отопления, осуществили ревизию запорной арматуры, провели промывку и опрессовку системы отопления. Также восстановили теплоизоляцию трубопроводов и заменили неисправные манометры и термометры.

Работы выполнены в полном объеме, паспорт готовности к осенне-зимнему периоду этот дом получил.

На сегодняшний день в городском округе Котельники паспорта готовности к ОЗП на 2025–2026 год получили уже 84 жилых дома. Работа продолжается.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.