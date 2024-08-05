сегодня в 18:35

В Котельниках объявлен конкурс на капитальный ремонт участков тепловых сетей

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от ЦТП «Ковровый» в городском округе Котельники, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме выполнение капитального ремонта участков тепловых сетей от ЦТП «Ковровый» по адресу: Московская область, г. о. Котельники, мкр. Ковровый, д. 47.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Котельники.

«В ходе выполнения работ в 2025 году планируется отремонтировать 544 метров сетей теплоснабжения», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.