В Котельниках благоустройство двора подходит в завершению

Сейчас осталось лишь нанести разметку на парковке и двор засияет новыми красками. Здесь уже проведена замена асфальтобетонного покрытия на проездах, парковках и тротуарах, обустройство занижений для маломобильных групп населения, установка антипарковочных столбиков, новых лавочек и урн по всем входным группам и высадка порядка 80 кустарников.

Заместитель главы Сергей Полевщиков встретился с жителями и проверил ход работ, общая площадь которых составляет порядка 13 тыс.м². Здесь также проводится модернизация детской игровой площадки между домами 18 и 16. Уже установлены игровые элементы, уложено резиновое покрытие. Остались последние штрихи в виде ограждений, лавочек и урн.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.



