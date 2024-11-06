В Королеве запущен в работу обновленный участок теплосети

Масштабные работы по замене более пяти километров трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения завершаются на проспекте Космонавтов в Королеве. Капитальный ремонт стал одним из проектов большой программы по модернизации систем теплоснабжения в городе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все работы проводились с учетом современных требований — на участке не только оборудованы новые трубопроводы диаметром от 300 до 500 мм, но и полностью обновлено оборудование в десяти тепловых камерах, которые будут обеспечивать работу инженерных коммуникаций под землей.

Новый участок теплосети, который обеспечивает теплом и горячей водой 60 тысяч человек, 155 многоквартирных домов, 17 объектов социальной сферы (8 детских садов, 6 школ, 3 медучреждения), уже запущен в работу по постоянной схеме, подача ресурсов осуществляется в полном объеме.

Сейчас рабочими проводятся завершающие мероприятия — устройство плит перекрытия в тепловых камерах, их гидроизоляция, обратная засыпка грунтом места производства работ. Служба благоустройства приступает к постепенному восстановлению территории.

Программа по модернизации систем теплоснабжения в Королеве будет продолжена. В планах — капитальный ремонт еще 23 км основных магистралей тепловых сетей до конца 2026 года. Это самая масштабная модернизация жилищно-коммунального хозяйства в истории города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.