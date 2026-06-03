В Королеве в мае промыли 14 участков канализации

Профилактическую промывку и очистку канализационных сетей провели в мае на 14 участках Королева сотрудники АО «Водоканал». Работы выполнили по нескольким городским адресам для предотвращения засоров и аварий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мае специалисты АО «Водоканал» провели профилактическую промывку и очистку канализационных сетей на 14 участках Королева. Работы выполнили по адресам: улица 50-летия ВЛКСМ, д. 5/16; улица Героев Курсантов, д. 20, 25; улица Горького, д. 4, 16; улица Исаева, д. 3Б, корп. 3; улица Молодежная, д. 1, 3; улица Советская, д. 24; улица Соколова, д. 2; улица Тарасовская, д. 1, 3; улица Трофимова, д. 6.

Рабочие удалили накопившиеся загрязнения, отложения и твердые частицы. В администрации отметили, что одной из основных причин сбоев остается попадание в систему бытового мусора, не предназначенного для утилизации через канализацию. Это приводит к образованию засоров и снижает эффективность работы сетей.

Регулярная профилактика позволяет поддерживать необходимую пропускную способность, снижать риск аварийных ситуаций и обеспечивать бесперебойную работу городской системы водоотведения.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.