В Королеве центральную площадь города очищают от снега тракторы и люди

Трактор собирает снег в кучи, а грузовая машина отвозит его на специальные площадки. Одна из них — рядом со стадионом «Вымпел». На улицах города работают 400 человек и 100 единиц техники: от бульдозеров до маленьких снегоуборщиков. Больше всего времени и сил рабочие отдают тротуарам и подходам к остановкам общественного транспорта.

«Я вышел из дома и не узнал свою машину. Вместо нее — сугроб. Я удивился, а потом повалило так, что я бегом побежал на автобус. Пропала даже видимость. Спасибо коммунальным службам за работу. Зима в этом году непростая», — поделился житель города Иван Сафронов.

В округе проводится ручная и механизированная уборка, обрабатываются проезжие части и пешеходные зоны. Дворники очищают и придомовые территории — входы, дорожки, тротуары, подходы к контейнерным площадкам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.