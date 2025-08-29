В Королеве реконструируют ливневую канализацию

В этом году более полутора километров новой ливневки оборудуют на одной из центральных улиц наукограда – проспекте Королева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К работе уже приступили, специалисты заменяют все изношенные трубопроводы, колодцы и другие конструкции на современные надежные коммуникации. После завершения реконструкции на участке проспекта Королева будет полностью обновлено асфальтовое покрытие.

Этот капитальный ремонт, который планируют завершить уже к концу сентября, станет первым этапом масштабного проекта по модернизации сетей ливневой канализации в городе.

Работа ливневок на сегодняшний день одна из самых важных и актуальных задач, так как система, спроектированная в Королёве в 70-х годах прошлого века, на многих участках уже не справляется с объемом сброса вод.

В течение нескольких лет обновление сети велось на отдельных, самых проблемных точках. Так, были отремонтированы участки на улицах Героев Курсантов, Пушкинской, Садовой. Однако эта работа не смогла кардинально изменить ситуацию. Качественно решить проблему подтоплений сможет стартовавший в этом году комплексный капитальный ремонт сетей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.