В Королеве реконструируют котельную по улице Самаровка в 2026 году

В округе Королев в 2026 году проведут реконструкцию котельной по улице Самаровка. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Королев, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции котельной в городском округе Королев», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства по мероприятию: Реконструкция котельной «Самаровка» по адресу: Московская область, г. о. Королев ул. Самаровка, 1 (в т. ч. ПИР).

В проектных решениях подрядчику необходимо предусмотреть замену двух существующих паровых котлов на два водогрейных котла, замену элементов газовоздушного тракта трех водогрейных котлов, замену системы автоматизации и управления горением существующих горелок, замену существующих теплообменников ГВС и др.

Выполнение работ планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.