В Королеве проведут масштабную реконструкцию котельной «Самаровка» в 2025 году

В 2025 году в Королеве начнется масштабная реконструкция котельной «Самаровка». Предстоящая реконструкция будет включать замену двух котлов, газового оборудования, системы автоматизации, теплообменников и другие виды работ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Котельная «Самаровка» — одна из самых крупных в наукограде. Она введена в эксплуатацию в 1987 году и сегодня обеспечивает теплом и горячей водой 60 тысяч потребителей, 155 многоквартирных домов и 69 объектов социальной сферы. Мощность котельной — 167,8 Гкал/час, в составе котлового оборудования пять котлов, более 48 километров насчитывает протяженность тепловых сетей от котельной.

В 2023 году были модернизированы тепловые сети от котельной «Самаровка» — более километра теплотрассы, проложенной по улице Сталинградской битвы и проспекту Космонавтов. В ходе ремонтных работ заменили порядка 4 000 метров трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения.



Работы будут проведены в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Работы по реконструкции котельной планируют завершить до конца 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.