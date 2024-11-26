В Королеве проведут капремонт котельной в микрорайоне Юбилейный

Котельная в микрорайоне Юбилейный обеспечивает теплом и горячей водой 90 многоквартирных домов, 18 социальных объектов и около 20 тысяч потребителей в Королеве. Мощность этой котельной составляет 76,8 Гкал/час, протяженность тепловых сетей — 53,3 к, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Котельная построена в 1985 году и сегодня остро нуждается в реконструкции и обновлении оборудования. Благодаря поддержке губернатора Московской области проект модернизации котельной был включен в государственную программу. Его реализация начнется в 2025 году.

В рамках капитального ремонта в котельной планируют заменить все устаревшее технологическое и электротехническое оборудование, а также установить новые мощные котлы российского производства. Работы завершатся до конца 2026 года.

Всего в ближайшие два года в Королеве будут модернизированы пять котельных — «Новые Подлипки», «Альфа-Лаваль», «Текстильщик», «3А» и «Самаровка».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.