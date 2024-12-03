В Королеве проведут капремонт котельной «Текстильщик»

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Здание котельной в микрорайоне Текстильщик Королева построено в 1975 году. С момента постройки модернизация не проводилась, объект остро нуждается в обновлении. Благодаря поддержке губернатора Московской области мероприятия по капитальному ремонту котельной включены в государственную программу, их реализация начнется в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Котельная «Текстильщик» обеспечивает теплом и горячей водой 45 многоквартирных домов, 15 социальных объектов и более 7 тысяч потребителей микрорайона Текстильщик. Общая протяженность тепловых сетей от котельной составляет порядка 15 километров.

В рамках капитального ремонта в котельной будет произведена замена котлового, технологического и электротехнического оборудование. Завершение работ по переоборудованию котельной планируется до конца 2026 года.

Всего в ближайшие два года в Королеве будут модернизированы пять котельных — «Новые Подлипки», «Альфа-Лаваль», «Текстильщик», «3А» и «Самаровка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.