В Королеве прошли областные мероприятия ко Дню работника ЖКХ

Праздничные мероприятия ко Дню работника ЖКХ прошли в Подмосковье, главной площадкой стал Королев. Для специалистов организовали выставку техники, концерт и церемонию награждения, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Центральные события состоялись в Королеве. В них приняли участие представители ресурсоснабжающих организаций, сотрудники областного министерства ЖКХ, администрации муниципалитетов и студенты профильных учебных заведений.

Для гостей организовали выставку спецтехники, которую открыл министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев. Представили новые аварийные автомобили, краны-манипуляторы, каналопромывочные машины и экскаваторы-погрузчики, закупленные для предприятий в 2025 году. Министр вместе с главой округа Игорем Трифоновым пообщался с сотрудниками коммунальных служб.

«Очень приятно, что нас отмечают. Я начинал в управляющей организации и за 10 лет вырос от слесаря до мастера. С министром мы познакомились еще в Воскресенске, когда он приезжал на аварию. Хочу сказать: многое зависит от коллектива. Мы работаем слаженно, всегда можем положиться друг на друга, поэтому часто удается завершить восстановительные работы даже раньше срока», — рассказал мастер участка ГУП «Белоозерское ЖКХ» Андрей Давыдкин.

Торжественная часть прошла в детской хоровой школе «Подлипки», где состоялись концерт и церемония награждения. Кирилл Григорьев вручил ведомственные награды сотрудникам ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

«Специалисты нашей отрасли несут службу круглосуточно: и днем, и ночью, и в будни, и в праздники. Эта работа касается каждого. И когда жители не задумываются о том, как работают коммунальные службы, — это высшая оценка нашего труда. Сегодня здесь собрались те, кто всегда находится на передовой. Спасибо вам за работу!» — отметил Кирилл Григорьев.

В рамках праздника также прошла ярмарка вакансий. Свои разработки представили «Мособлводоканал», водоканал Королева и другие предприятия. Мытищинская компания-производитель оборудования для учета воды продемонстрировала ультразвуковые расходомеры для измерения чистой и сточной воды, а также для контроля в напорных трубопроводах и открытых каналах.

Всего в течение недели в муниципалитетах Подмосковья провели более 100 мероприятий, включая чествование специалистов, мастер-классы и обучающие семинары.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.