В Королеве прошла встреча с жителями МКД по проспекту Космонавтов

По поручению главы города Игоря Трифонова заместитель главы города Павел Котов встретился с жителями многоквартирного дома по проспекту Космонавтов. Ранее жители во время личного приема в формате «Выездная Администрация» обратились с просьбой провести работы по благоустройству двора, передает пресс-служба администрации городского округа.

Вчера Павел Котов вместе с жителями осмотрел дворовую территорию, обсудил волнующие вопросы и выслушал пожелания и предложения.

По итогам встречи было принято решение засеять дополнительный газон, обустроить дорожку к контейнерной площадке, а также установить во дворе дополнительные урны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.