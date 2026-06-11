В Королеве подключили к сетям новую поликлинику

Новую многопрофильную поликлинику на улице Циолковского в Королеве подключили к электросетям в рамках госпрограммы Московской области. Энергетики обеспечили медучреждение мощностью 970 кВт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ПАО «Россети Московский регион» завершило технологическое присоединение здания. Для этого специалисты установили новую трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами по 1000 кВА каждый и проложили две кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ общей протяженностью 2,7 км.

«Подключение нового медицинского учреждения к электросетям осуществлено с опережением планируемых сроков», — пояснил начальник Королевского РЭС ПАО «Россети Московский регион» Евгений Зонтиков.

Сейчас энергетики проверяют и настраивают оборудование. Пусконаладочные работы проходят при максимальной нагрузке, когда все медицинские системы работают одновременно. Без стабильного энергоснабжения ввод здания в эксплуатацию невозможен.

Строительная готовность поликлиники превышает 90%. В учреждении установят КТ, МРТ, рентген-аппараты, флюорограф, маммограф, оборудование для УЗИ, эндоскопических исследований и функциональной диагностики. Здесь будут работать 197 врачей и 313 медсестер.

В здании откроют центр здоровья, центр амбулаторной онкологической помощи и дневные стационары на 45 взрослых и 20 детских коек. Для сотрудников и посетителей оборудуют плоскостную парковку. Первых пациентов поликлиника примет осенью.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.