В Королеве отреставрируют дом для деятелей ракетно-космической отрасли СССР

Выдано разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте культурного наследия регионального значения «Градостроительный ансамбль жилых домов для ученых и конструкторов — основоположников ракетно-космической отрасли в СССР „Жилпоселок „Квартал № 23“, кон. 1940-х — нач.1950-х гг.: Жилой дом, 1949 г., архитекторы Н. Г. Рябцев, Д. С. Меерсон, С. П. Селивановский.», расположенного по адресу: г. о. Королев, г. Королев, ул. Фрунзе, дом № 16. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Московской области.

Научно-исследовательские и изыскательские работы станут первым этапом проведения комплекса ремонтно-реставрационных работ в целях сохранения данного объекта культурного наследия.

Данный многоквартирный жилой дом является памятником истории, здесь жили Н. А. Кисель, М. К. Ковалев и другие деятели ракетно-космической отрасли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.