В Королеве отремонтировали 70 колодцев коммунальных сетей

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За последний месяц специалисты городского предприятия «Водоканал» в Королеве провели ремонт 70 смотровых колодцев, расположенных на дворовых территориях и проезжих частях города. Из них 33 относятся к холодному водоснабжению, остальные — к канализационным сетям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В процессе ремонта была проведена замена поврежденных элементов, проверка герметичности соединений, а также все необходимые работы для обеспечения беспрепятственного доступа к колодцам специалистов технического обслуживание сетей.

Основное назначение смотрового колодца заключается в возможности регулярного осмотра и своевременного устранения неполадок в системах подачи воды и очистки сточных вод. Регулярная проверка состояния подземных коммуникаций сотрудниками Водоканала является залогом бесперебойной работы инфраструктуры жизнеобеспечения наукограда.

Помимо планового обслуживания смотровых колодцев, ремонт осуществляется и по заявкам жителей города, поступившим в Единую диспетчерскую службу (ЕДС) и на портал «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.