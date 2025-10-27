В Королеве отремонтировали 50 подъездов в многоквартирных домах

В Королеве завершился ремонт 50 подъездов. В ходе работ коммунальщики обновили входные группы, напольную плитку на первых этажах, покрасили стены и потолки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также по желанию жителей в местах общего пользования устанавливают современные почтовые ящики и осветительные приборы, а для маломобильных жильцов оборудуют пандусы. Все работы управляющие компании согласовывают с жильцами.

Всего в плане на 2025 год — обновление 64 подъездов, еще в 14 работы проведут до конца года. А за последние 10 лет в Королеве отремонтировали почти 90% всех городских подъездов: 3 631 из 4 124.

Кроме комплексного обновления, городские управляющие компании постоянно проводят текущий ремонт мест общего пользования в домах. Перечень работ также формируют вместе с жителями. В этом году такие текущие работы проведут в 118 подъездах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.