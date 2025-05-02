В Королеве оперативно устраняют последствия непогоды

сегодня в 16:09

Все коммунальные и дорожные службы в Королеве, по поручению главы города, переведены в усиленный режим для устранения последствий непогоды, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во дворах, на дорогах и на городских территориях задействованы более 50 единиц техники и более 200 человек.

Максимально оперативно коммунальщики отрабатывают сообщения об упавших деревьях, на настоящий момент их порядка 120. Также аварийные бригады работают в местах повреждения линий электропередач.

Там, где необходимо, проводится уборка и противогололедная обработка дорог и тротуаров, особое внимание уделяется главным дорогам, подходам к остановкам и социальным объектам.

Кроме того, в связи с аномально низкой температурой, глава Королёва дал поручение возобновить подачу отопления в жилых домах и социальных объектах города, теплоснабжающие организации уже приступили к поэтапной подаче тепла.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.