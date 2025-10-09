В Королеве обновили более 300 метров водопроводных труб

В микрорайоне Юбилейный города Королева завершились работы по капитальному ремонту водопроводной линии, которая является ключевым источником водоснабжения для жителей. Водовод диаметром 600 мм, проложенный по Школьному проезду, обеспечивает водой почти семь тысяч жителей и подключен к котельной № 2, обслуживающей 35 многоквартирных домов и 8 социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В процессе ремонта было заменено более 300 метров старых трубопроводов, а также обновлены технологии и строительные конструкции в трех водопроводных камерах. После завершения основных работ рабочие привели территорию в порядок.

Стоит отметить, что большую часть работ специалистам удалось выполнить с применением метода горизонтально-направленного бурения. Этот способ не только ускорил процесс реконструкции, но и минимизировал негативное воздействие на окружающую среду, позволяя сохранить зеленые насаждения и дорожное покрытие.

Реконструкция водопровода — это часть обширной программы обновления городской инфраструктуры, целью которой является повышение качества жизни королевцев. В ближайшие два года в рамках этой программы планируется обновление более 17 километров трубопроводов центрального отопления и горячего водоснабжения в различных микрорайонах наукограда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения.

Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.