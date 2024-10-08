В Королеве модернизируют пять котельных до конца 2026 года

До конца 20226 года в Королеве запланирована модернизация пяти котельных. Обновление котельных уже проводится в рамках масштабной модернизации систем теплоснабжения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Большой объем работ предусмотрен на котельной «Новые Подлипки» на улице Сакко и Ванцетти. Здесь реализуется второй этап модернизации в рамках федерального проекта, производится замена оборудования, в том числе котлов, а мощность котельной в результате выполненных работ увеличится до 170 Гкал/час. «Новые Подлипки» обеспечивает подачу тепла и горячей воды для 45 тысяч потребителей, 195 многоквартирных домов и 16 объектов социальной сферы.

Также ведутся работы и на котельной «Альфа-Лаваль», здесь будет установлено новое котловое оборудование и дымовая труба. Модернизация этих двух котельных завершится в текущем году.

До конца 2026 года в Королеве запланировано обновление еще трех котельных — «Текстильщик», № 3А в мкр. Юбилейный, и «Самаровка». Котельная № 3А обеспечивает теплом 90 многоквартирных домов и 18 социальных объектов в микрорайоне Юбилейный, котельная «Самаровка» — 60 тысяч потребителей, 155 многоквартирных домов и 69 объектов социальной сферы, котельная «Текстильщик» — более 7 тысяч потребителей, 45 многоквартирных домов и 8 объектов социальной сферы. В планах по этим котельным — замена оборудования на более мощное и современное.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.