В Королеве капитально отремонтируют три котельные

В Королеве идет модернизация систем ЖКХ в рамках которой меняется устаревшее технологическое и электротехническое оборудование, устанавливаются новые мощные котлы российского производства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Котельная «Текстильщик»: обеспечивает теплом и горячей водой 45 многоквартирных домов, 15 социальных объектов и более 7 тысяч жителей микрорайона Текстильщик. С момента постройки в 1975 году в котельной не проводилось комплексного обновления.

Котельная «3,3А»: обслуживает 90 многоквартирных домов, 18 социальных объектов и около 20 тысяч жителей микрорайона Юбилейный. Реконструкции также не было с момента открытия в 1985 году. Именно здесь прошлой зимой произошла аварийная ситуация.

Котельная «Самаровка» — одна из самых крупных в наукограде. Введена в эксплуатацию в 1987 году, обеспечивает теплом и горячей водой 60 тысяч жителей, 155 многоквартирных домов и 69 объектов социальной сферы.

На котельной — «Новые Подлипки» продолжается обновление, в этом году капитально отремонтируем резервное топливное хозяйство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.

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