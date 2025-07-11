В Королеве для аэрации дорог ежедневно используется более 80 куб м воды

С установлением жаркой погоды дорожно-коммунальная служба Королева «Автобытдор» начала регулярно проводить аэрацию центральных дорог наряду с традиционным поливом. Каждый день на муниципальных дорогах используется более 80 куб. м воды для этих целей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Регулярное поливание и аэрация помогают уменьшить уровень пластической деформации дорожного покрытия в жаркие летние дни. Под воздействием солнечных лучей и в условиях интенсивного движения асфальт подвержен значительным деформациям.

Кроме того, на городские улицы ежедневно выезжают поливомоечные машины, а также используются вакуумные подметально-уборочные устройства и специальные аппараты для очистки дорожных ограждений.

Сотрудники городского предприятия продолжают работу по поддержанию чистоты и порядка на дорогах и тротуарах города.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.