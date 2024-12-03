В Королеве активизировались мошенники

В городском округе Королев участились случаи мошенничества, связанные с установкой фильтров для воды, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Аферисты ходят по квартирам, представляясь сотрудниками АО «Водоканал» и просят за свои услуги от 50 до 100 тысяч рублей.

Действуют обманщики уверенно, показывают документы некой коммерческой организации, в названии которой есть слово «водоканал» и уверяют, что являются сотрудниками «службу контроля» АО «Водоканал». Люди воспринимают коммерческое предложение, как официальное уведомление муниципального предприятия. В итоге навязанная услуга обходится в разы дороже обычной стоимости.

Сотрудники АО «Водоканал» не проводят поквартирный обход. АО «Водоканал» не осуществляет продажу и установку фильтров для воды. АО «Водоканал» не проводит поверку приборов учета водоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.