В Королеве 70% тепловых сетей готовы к новому отопительному сезону

70% теплосетей Королева готовы к новому отопительному периоду. Об этом главе Королева Игорю Трифонову в ходе оперативного совещания доложил профильный заместитель Павел Котов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Главной темой оперативного совещания стала подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону. В данный момент в городе проходит масштабный комплекс работ, проверка и необходимый ремонт инфраструктуры, обеспечивающей бесперебойную подачу тепла в квартиры и социальные объекты: котельных, внутридомовых сетей, групповых и местных тепловых пунктов в домах, систем отопления, вентиляции.

Специалистами уже проведены гидравлические испытания 70% тепловых сетей. Выявленные нарушения устраняются незамедлительно, выполняется замена аварийных участков.

В ходе оперативного совещания глава города подчеркнул, что подготовка к осенне-зимнему периоду — одно из важнейших направлений работы городского хозяйства.

На территории города расположены 73 объекта теплоснабжения, 49 объектов водоснабжения, 23 канализационные насосные станции. Инженерные сети тепло и водоснабжения, а также водоотведения составляют 941 км. Также в Королеве 1274 многоквартирных дома и 145 объектов социальной сферы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главами округов и областным правительством подготовку коммунальных систем к зиме. Он отметил, что работы и плановое отключение горячей воды начались с весны.

«Задача, чтобы отключения были максимум в течение двух недель, а лучше — десяти дней. Очень важно внести ясность для жителей: когда и где мы отключаем. Для этого у нас есть интерактивная карта коммунальных услуг», — отметил глава региона.