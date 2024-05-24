В Королеве 6 подъездов претендуют на звание лучшего в Подмосковье

В Королеве подъезды многоквартирных домов ежегодно принимают участие в традиционном областном конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья». Подъезды города уже не раз становились победителями, передает пресс-служба администрации городского округа.

В этом году конкурсантами стали шесть мест общего пользования по улицам Дзержинского, Исаева, Героев Курсантов, Горького и Советская.

«Здесь не просто провели качественный ремонт, но и создали оригинальную атмосферу благодаря творческому подходу жителей и управляющих компаний. Так, четыре подъезда было решено оформить в самой популярной в наукограде космической тематике. На стенах появились изображения легендарных Сергея Королква и Юрия Гагарина, а также знаменитых космических аппаратов «Спутник-1», «Луна-1», «Восток-1», «ГИРД-Х», — говорится в сообщении.

Жильцы контролировали и оценивали работы, результатом остались очень довольны, признаются, что гордятся своими необычными подъездами и даже приводят знакомых смотреть уникальное оформление.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.