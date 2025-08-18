В коммунальные службы Подмосковья начали набирать специалистов

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области объявляет набор мастеров и специалистов, которые заботятся об инфраструктуре водоснабжения и водоотведения региона, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведении министерства — 55 водоканалов, обеспечивающих жизнедеятельность 8 млн жителей Подмосковья.

«Подготовка к осенне-зимнему периоду невозможна без сильного резерва кадров линейных специалистов. Именно они держат оборону на местах — в любое время суток и вне зависимости от погодных условий обеспечивают бесперебойную работу объектов, сетей и оборудования. Наш Учебно-курсовой комбинат подбирает кадры по линии трех профильных ведомств так, чтобы каждый новый сотрудник чувствовал себя на своем месте. С начала года в отрасль уже привлечено свыше 2,2 тыс. работников рабочих профессий», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Кого мы ждем в команде ЖКХ:

слесарей аварийно-восстановительных работ;

слесарей-сантехников;

слесарей КИПиА;

электрогазосварщиков;

электромонтеров;

водителей коммунальной техники;

машинистов насосных установок.

Ознакомиться с условиями труда, ключевыми обязанностями и заработной платой можно на сайте.

По вопросам трудоустройства в отрасль обращайтесь по контактному номеру телефона: +7 (910) 449-07-13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность оперативной реакции на обращения жителей.

«Наша задача — оперативно отрабатывать жалобы, реагировать на то, что беспокоит людей», — отметил глава региона.