В Колтышеве округа Солнечногорск обсудили варианты теплоснабжения

Встреча с жителями деревни Колтышево по вопросам теплоснабжения прошла в городском округе Солнечногорск. Заместитель главы округа Леонид Степанов представил два возможных варианта обеспечения домов теплом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов встретился с жителями Колтышево, чтобы обсудить перспективы теплоснабжения населенного пункта.

Первый вариант предполагает строительство новой блочно-модульной котельной в рамках инвестиционной программы «Газпром теплоэнерго МО». Работы могут начаться в 2026 году. Котельная будет обслуживать все домовладения, включая частный сектор.

Альтернативный путь — участие в программе социальной газификации. В этом случае газопроводы до границ земельных участков спроектируют и построят за счет бюджетных средств. Жителям потребуется оплатить прокладку сетей внутри участка, а также приобрести и установить отопительное оборудование. Об условиях участия и расчете стоимости рассказал представитель АО «Мособлгаз».

«Ждем обратную связь от жителей и в любом случае будем на их стороне. Если они откажутся от индивидуальных отопительных приборов, то однозначно в Колтышево будет реализован в рамках инвестпрограммы „Газпром теплоэнерго МО“ новый тепловой источник — блочно-модульная котельная», — сказал Леонид Степанов.

Ранее глава округа Константин Михальков сообщил о планах модернизации сетей водоснабжения в деревне Колтышево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что необходимо подготовить дорожную карту по модернизации теплоснабжения в Воскресенске и Солнечногорске.

«Вчера у меня состоялся большой разговор с «Газпромом». На следующей неделе предложено провести традиционное совещание. Здесь наиболее ответственная большая масштабная работа — Солнечногорск, Воскресенск», — сказал губернатор.