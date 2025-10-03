В Коломне завершился сезон работы фонтанов

Всего пять фонтанов находятся на территории городского округа. Специалисты МБУ «Спецавтохозяйство» и подрядной организации отключают оборудование, сливаю воду из чаш и проводят визуальный осмотр дна и открытых коммуникаций. Затем они промоют дно и стены, проведут техническое обслуживание инженерных систем, проверят форсунки и все световые элементы.

«Фонтаны отправляются на зимний отдых. Консервация — это не просто пауза, а целый комплекс технических мероприятий, которые защищают наши конструкции и декоративные элементы от суровых зимних условий. Мы надеемся, что жители успели насладиться красотой и магией наших фонтанов. Следующий запуск состоится уже весной», — подчеркнули в управлении благоустройства и дорог администрации округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона отметил важность проводимой работы в парках. Он говорил о наполнении парков, которое должно радовать человека и позволять проводить там больше времени.

«Каждое лето мы видим все больший интерес к нашим паркам, поэтому и их число тоже растет — на сегодня в Подмосковье 184 пространства. Стараемся их обновлять, добавлять элементы, ремонтировать старые», — отметил глава региона.