В Коломне завершен капремонт в 29 многоквартирных домах

План обновления жилого фонда за 2024 год в городском округе Коломна выполнен. В 29 многоквартирных жилых домах привели в порядок кровлю, фасад, фундамент и инженерные сети, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В этом году центр управления проектами фонда капитального ремонта Московской области усилил контроль за качеством и сроками выполнения работ, практически ежедневно выезжая в городские округа на объекты капремонта», — отметили в фонде капитального ремонта Московской области.

За год в Коломне отремонтировали кровли в 12 домах, обновили фасады по 15 адресам, заменили внутренние инженерные сети на девяти объектах и установили девять новых лифтов в четырех МКД.

Всего в рамках трехлетней программы капремонта в округе отремонтируют 36 жилых домов: заменят кровли и лифтовое оборудование, утеплят фасады, обновят инженерные коммуникации.

За ходом ремонтных работ жители могли наблюдать в режиме онлайн на сайте Фонда. Проверить, включен ли дом в программу капремонта, можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.