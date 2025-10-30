В Коломне завершается ремонт подъездов

В Коломне в многоквартирных жилых домах завершается сезон ремонта подъездов. Всего в этом году масштабное обновление по программе софинансирования из муниципального бюджета провели в 23 подъездах. Еще 69 вошли в план ремонта за счет внебюджетных средств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Ремонт всех подъездов по программе софинансирования выполнен. По внебюджету отремонтировано 46 подъездов. Оставшиеся 23 будут отремонтированы до конца года», — рассказали в администрации городского округа Коломна.

Второй подъезд в доме № 47 по улице Красина в Коломне отремонтировали всего за две недели. Здесь специалисты управляющей компании «Департамент городского хозяйства» поменяли окна и электропроводку, заменили светильники, установили датчики света и перекрасили стены. Совет дома выбрал для покраски подъезда необычный цвет — сиреневый. В качестве «компаньона» к нему подобрали нейтральный светло-серый оттенок.

«Жильцам понравилось. Многие, проходя мимо, говорят, что довольны ремонтом. В этом году еще один подъезд мы покрасили необычным образом — в доме 85 по улице Дзержинского. Там жители выбрали сочетание бирюзового и бежевого тонов», — рассказала маляр «ДГХ» Анна Елисеева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.